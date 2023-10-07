 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В аэропорту Тель-Авива начались массовые задержки вылетов

В аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион начались массовые задержки вылетов
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве массово задерживаются рейсы, следует из данных Flightradar24.

Массовые задержки касаются только рейсов на вылет, аэропорт продолжает принимать самолеты. Последний прилетел в Бен-Гурион из черногорского аэропорта Тиват в 13:40 мск. Есть единичные случаи, когда рейс на прилете перенесли или отменили.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили РБК, что с Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности «Русский экспресс», ICS, «Ванд Тревел». На юг Израиля, где ведутся активные боевые действия, не летают российские авиакомпании, только одна израильская. «Рейсы в Израиль сейчас выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками. Актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний», — отметили в организации.

По данным РСТ, всего на территории Израиля сейчас находится около 100 «организованных туристов». Кроме них есть также «самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами», но их число не уточняется.

Утром 7 октября палестинское ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, по израильским позициям группировка готова выпустить более 5 тыс. ракет и снарядов.

ХАМАС объявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Читайте на РБК Pro
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников
Как есть все и не толстеть
Не только сон: как правильно отдыхать для восстановления мозга
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Теги
Израиль Палестина аэропорты рейс самолет новости
Материалы по теме
Число пострадавших после начала войны в Израиле выросло до 545
Политика
Посольство дало рекомендации россиянам в Израиле
Политика
МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Число жертв войны Израиля и ХАМАСа выросло до 200 Политика, 15:37
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 15:36
Глава отделения «Единой России» в Новой Каховке погиб при подрыве машины Политика, 15:20
Украина и Грузия поддержали Израиль в войне с ХАМАС Политика, 15:07
Обострение конфликта Израиля и Палестины. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:05
Израиль заявил об авиаударах по целям в секторе Газа Политика, 14:53
ХАМАС заявил о взятии в плен десятков израильтян Политика, 14:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 14:50
Бабочка помешала Даниилу Медведеву выполнить подачу в Шанхае. Видео Спорт, 14:46
Москва призвала ХАМАС и Израиль к немедленному прекращению огня Политика, 14:45
«Вся страна под обстрелами». Очевидцы — о нападении ХАМАС на Израиль Политика, 14:43
Шойгу посмертно присвоил звание Героя России рядовому из Якутии Политика, 14:41
Как бизнес, наука и государство раскрывают потенциал передовых городов Тренды, 14:21
В аэропорту Тель-Авива начались массовые задержки вылетов Политика, 14:15