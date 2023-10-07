В аэропорту Тель-Авива начались массовые задержки вылетов

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В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве массово задерживаются рейсы, следует из данных Flightradar24.

Массовые задержки касаются только рейсов на вылет, аэропорт продолжает принимать самолеты. Последний прилетел в Бен-Гурион из черногорского аэропорта Тиват в 13:40 мск. Есть единичные случаи, когда рейс на прилете перенесли или отменили.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили РБК, что с Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности «Русский экспресс», ICS, «Ванд Тревел». На юг Израиля, где ведутся активные боевые действия, не летают российские авиакомпании, только одна израильская. «Рейсы в Израиль сейчас выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками. Актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний», — отметили в организации.

По данным РСТ, всего на территории Израиля сейчас находится около 100 «организованных туристов». Кроме них есть также «самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами», но их число не уточняется.

Утром 7 октября палестинское ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, по израильским позициям группировка готова выпустить более 5 тыс. ракет и снарядов.

ХАМАС объявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. В стране объявлено чрезвычайное положение.