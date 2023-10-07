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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле объявили чрезвычайное положение

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Палестино-израильский конфликт
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны, передает Haaretz. В стране объявлен набор добровольцев в силы правопорядка.

Командование тыла закрывает школы в Иерусалиме, центральном и южном Израиле. Бои со вторгшимися в Израиль боевиками идут в приграничных населенных пунктах, Haaretz сообщает также о столкновения в Восточном Иерусалиме.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не вернул под контроль ни одно из мест проникновения боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Часть метснх жителей скрылась в убежищах, признаков присутствия израильских силовиков на улицах нет, передает издание.

Материал дополняется.

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