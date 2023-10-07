Посольство дало рекомендации россиянам в Израиле

Обстановка в Ашкелоне, Израиль (Фото: Ilan Rosenberg / Reuters)

Информации о россиянах, которые могли бы пострадать после начала военных действий в Израиле, пока нет, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве.

«По состоянию на 11:00 мск информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами», — говорится в сообщении.

В посольстве «в связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности» рекомендовали российским гражданам соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.



ХАМАС заявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.



По последним данным, после начала военных действий в Израиле погибли шесть человек, еще более 200 были ранены. Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.