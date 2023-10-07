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Палестино-израильский конфликт ,  
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Протестующие в Израиле отказались от митингов после начала войны с ХАМАС

В Израиле отменили акции протеста после начала войны с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Протест против судебной реформы в Израиле, который проходит еженедельно, отменили после того, как ХАМАС объявил о начале военных действий против Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление организаторов.

«Мы поддерживаем жителей Израиля и оказываем полную поддержку ЦАХАЛ и силам безопасности. <...> Мы призываем всех, кто необходим, явиться [на службу] и сыграть свою роль в обеспечении безопасности и здоровья жителей Израиля», — говорится в сообщении.

Протестная группа «Братья и сестры по оружию» также призвала всех, кому необходимо, явиться на службу «без колебаний».

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.

ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, к тому же израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС «начал войну против Израиля». Армия страны объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов.

Демонстрации против судебной реформы в Израиле продолжаются уже более полугода. Они стали самыми масштабными за всю историю страны: так, в марте на митинги вышло до полумиллиона человек. Обсуждающийся законопроект в случае утверждения изменит судебную систему Израиля, предоставив правительству полный контроль над назначениями судей.

Правительство аргументирует необходимость преобразований тем, что в руках судебной ветви власти оказалось слишком много полномочий. Противники обвиняют инициаторов в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии.

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