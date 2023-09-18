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При пожаре в аварийном доме на Ямале погибли двое детей

МЧС: при пожаре в аварийном доме на Ямале погибли трое, в том числе два ребенка

При пожаре в жилом доме в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило ГУ МЧС региону.

Пожар в жилом доме, расположенном по улице Школьная д. 3, начался ночью. На момент прибытия спасателей горела вся кровля. Огонь был локализован на площади 672 кв. м. В 3:27 (1:27 мск) возгорание было ликвидировано.

«В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения», — говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовали 111 человек и десять единиц спецтехники МЧС. Отмечается, что в жилом доме 1989 года постройки зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей. Дом признан аварийным, срок сноса — 2028 год.

В начале сентября МЧС по Забайкальскому краю сообщало о пожаре в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй. В результате пожара сгорела веранда и была повреждена квартира на общей площади 70 кв. м, погибли четыре человека, в том числе двоих детей.
 

Теги
МЧС Ямало-Ненецкий АО Пожар аварийное жилье Дети
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