Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Королеве
В подмосковном городе Королев произошел пожар в квартире, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу — улица Пионерская, дом 13, корпус 3, квартира 456 — поступило в 21:13.
Пожар случился в квартире на 14-м этаже в 25-этажном доме. Из дома эвакуировали десять человек.
К тушению пожара привлекли 19 единиц техники и 61 человека. В МЧС заявили, что пострадавшие есть, но не назвали их количество.
Позже в подмосковном управлении Следственного комитета сообщили, что два мужчины погибли при падении с высоты, один из них — пожарный, который пытался спасти мужчину, находящегося в квартире. «Во время перемещения с балкона квартиры, в которой был пожар, на балкон соседней, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте», — уточнили в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Позже в МЧС заявили, что в 22:23 спасатели локализовали возгорание на площади в 44 кв. м, в 22:45 — ликвидация открытого горения.
Причиной пожара мог стать поджог, заявили в прокуратуре Московской области. «Для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза», — добавили там.
23 июня в городе Первоуральске Свердловской области загорелась кровля жилой пятиэтажки на проспекте Ильича. Площадь пожара составила 450 кв. м. Из дома эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей. Еще 12 человек, включая четырех детей, спасли при помощи спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.