В Люберцах эвакуировали фитнес-клуб из-за угрозы взрыва автомобиля

В подмосковных Люберцах посетителей фитнес-центра эвакуировали из-за угрозы взрыва автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Рядом с фитнес-клубом обнаружили подозрительный автомобиль Audi, у которого, предположительно, под днищем размещено взрывное устройство, добавили в органах.

Агентство уточнило, что частичную эвакуацию объявили в доме неподалеку, жителям других домой рекомендовали не подходить к окнам. Не менее 10 автобусов прибыли для временного размещения людей.

По данным РЕН ТВ и ТАСС, на месте событий — на улице Третье Почтовое отделение — прозвучал хлопок. Там находятся машины скорой помощи, полиции и ФСБ.

Белая Audi стояла возле «Территории фитнеса», ее проверяли роботом-сапером не менее четырех часов, написал телеграм-канал Mash.

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