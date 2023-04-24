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Найденная на востоке Москвы граната оказалась страйкбольной

МВД: найденная в московском районе Ивановское граната оказалась страйкбольной

Похожий на гранату предмет, который нашли в московском районе Ивановское, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве

Там добавили, что предмет проверен и угрозы жизни и здоровью граждан не представляет.

О том, что на улице Сталеваров в районе Ивановское в Москве нашли гранату, сообщал телеграм-канал Mash и РЕН ТВ. Ее обнаружили в лесополосе под линией электропередач недалеко от МКАД, писал Mash.

5 апреля в мусорном контейнере возле торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном на северо-востоке Москвы обнаружили более 20 похожих на гранаты предметов. ТАСС также со ссылкой на источники в экстренных службах уточнял, что это были гранаты Ф-1. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что 20 гранат и гильзы от патронов калибра 5,45 увидел в мусорке прохожий, сообщивший о них в полицию. Baza опубликовала видео, как мужчина выбрасывает их в контейнер. Гранаты, согласно данным канала, оказались без запала.

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