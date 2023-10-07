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Высылки дипломатов ,  
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Антонов назвал «банальной местью» высылку двух дипломатов России из США

Посол Антонов: США не смогли обосновать высылку двух дипломатов России
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Высылки дипломатов

Высылка двух российских дипломатов посольства в США стала очередным конфронтационным выпадом и актом «банальной мести», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Госдепартамент США 6 октября объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в ответ на «показную высылку двух дипломатов посольства США в Москве».

По словам Антонова, в Госдепе не объяснили, в чем именно обвиняют российских дипломатов, «собеседники не смогли привести аргументов».

«Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — добавил посол.

Он подчеркнул, что причиной высылки американских коллег стали попытки нанести ущерб национальной безопасности России. «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», — заключил он.

МИД России 14 сентября признал первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна персонами нон грата. Обоим дали неделю на выезд из России.

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Дипломаты связаны с делом экс-сотрудника американского консульства Роберта Шонова. По версии ФСБ, он по их заданию с сентября 2022 года собирал данные о военной операции и мобилизации за вознаграждение. В августе против Шонова возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государство), он арестован. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В спецслужбе также сообщили о планах допросить Силлина и Бернстайна по этому делу. Соответствующие повестки были направлены в посольство США в Москве.

Как посчитал РБК, с января 2022 года по сентябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов. Это больше, чем суммарно за предыдущие 20 лет.

По числу высланных российских дипломатов с 2000 года лидируют США — всего 223 человека, за последний год — 13 человек.


 

Теги
Анатолий Антонов США Россия посольство России
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