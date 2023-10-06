В Крыму демонтировали миниатюрную копию американской статуи Свободы

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В парке миниатюр Бахчисарая демонтировали копию американской статуи Свободы, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране», — написал Константинов в своем телеграм-канале.

По его мнению, американцам «стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира». «А статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину», — заключил Константинов.

В Бахчисарайском парке миниатюр выставлены копии различных достопримечательностей Крыма. Среди них миниатюры музея художника Ивана Айвазовского, обелиска славы на горе Митридат в Керчи, дачи-дворца Стамболи. При парке работает зоопарк, в котором живут бегемоты, лисы, зебры, пеликаны, альпаки и другие животные.

Статуя Свободы находится в США на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции и открыли в 1886 году, национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года. Идею создать монумент предложил Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ: он воодушевился победой антирабовладельческого движения в гражданской войне в США 1861–1865 годов.

В августе в Киеве на монумент «Родина-мать» установили герб Украины — трезубец вместо советского герба. Для изготовления трезубца использовали сталь европейского производства, герб сделали на одном из киевских предприятий.