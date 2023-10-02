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Власти Чечни объяснили разрушение памятника погибшим в 1999 году морпехам

Власти Чечни объяснили разрушение памятника погибшим в 1999 году морпехам
На находившемся на высоте более 1,4 тыс. м памятнике указаны имена 13 военных, погибших во время второй чеченской войны. Он был разрушен из-за природных факторов, сообщил республиканский министр Дудаев. Памятник восстановят

Власти Чечни объяснили разрушение памятника погибшим в 1999 году морпехам
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Памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота, расположенный в горах в Чечне, не был разбит, причиной разрушения стали природные факторы, сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

«Объект разбит вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой «войне с памятниками» речи и близко нет», — заявил Дудаев.

Он уточнил, что памятник находится в горах на высоте свыше 1,4 тыс. м, его установили бойцы морской пехоты Северного флота без согласования с властями. «Правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов мест, как и элементарные меры защиты от диких животных, не соблюдены. Само место найти удалось с большим трудом», — отметил министр.

Он рассказал, что памятник восстановят на прежнем месте, его благоустроят «надлежащим образом».

На памятнике названы имена военнослужащих, погибших 31 декабря 1999 года, в том числе Героя России Владимира Таташвили. 20-летний морпех погиб при обороне высоты 1406 в районе села Харачой Веденского района Чечни от боевиков. Всего погибли 13 военных, двое получили ранения.

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Во время боя сначала погибли командир роты капитан Алексей Милашевич, затем — принявший на себя командование лейтенант Юрий Курягин (их имена также перечислены на памятнике). Тогда командование взял Таташвили. Получив ранение, он не оставил оборону, погиб при отражении атаки. В результате действий военнослужащих высота осталась под их контролем.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чечня осквернение памятника
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