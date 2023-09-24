Первый родившийся в России детеныш большой панды оказался самкой

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Детенышу большой панды, который родился в Московском зоопарке, исполнился месяц, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка.

Детеныш родился весом 150 гр, сейчас он весит 1,288 кг, а по размеру — 36,8 см. Специалисты обеспечивают все необходимое для того, чтобы панда правильно развивалась и хорошо набирала вес.

«В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать», — отметил Собянин. Однако теперь самка относится спокойно, если детеныша забирают на осмотр, — ест бамбук и отдыхает в это время.

Панд — самца Жуи и самку Диндин — Китай передал России в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами. Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. Жуи и Диндин познакомились друг с другом весной 2023 года, а летом их поместили в один вольер.

Большие панды, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), — самые редкие представители семейства медведей. С 1961 года панда стала символом WWF.

Животные обитают в горных бамбуковых лесах в Центральном Китае. В неволе они размножаются редко, а выросшие в зоопарках панды плохо адаптируются к условиям дикой природы.

Основная причина сокращения их численности — это уничтожение естественной среды обитания и вырубка бамбука. Более 50% бамбуковых лесов, в которых ранее обитал вид, уничтожены.

Еще одной серьезной проблемой является браконьерство.