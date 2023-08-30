Московский зоопарк показал детеныша большой панды

Video

Московский зоопарк показал видео с первым родившимся в России детенышем большой панды. Детеныш самки Диндин и самца Жуи весит около 150 г, его пол пока неизвестен. Специалисты круглосуточно наблюдают за пандами и берут все необходимые анализы.

В зоопарке отметили, что получить потомство панд невероятно сложно: «Рождение детенышей — это одновременно и большая удача, и результат долгой и кропотливой работы специалистов». Для помощи зоопарку в Москву из китайского Исследовательского центра по сохранению больших панд на три месяца приехал эксперт по размножению этих животных. Специалисты «добились идеальных условий», и в итоге самка забеременела с первого раза.

В зоопарке назвали появление детеныша «уникальным событием как для страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества». В учреждении отметили, что этот случай необычен еще и потому, что Жуи и Диндин молоды: им семь и шесть лет соответственно, а обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают возраста 8–10 лет.

Диндин и Жуи были доставлены в Москву из Пекина в 2019 году. Животных передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два.

Большие панды — одни из самых редких животных на планете. Они обитают в горных бамбуковых лесах в Центральном Китае. До 2016 года большие панды имели статус вида, «находящегося под угрозой исчезновения», затем Международный союз охраны природы изменил его на «уязвимый». В дикой природе на данный момент живут 1,8 тыс. особей панд.

Китай много лет отправляет панд в зоопарки по всему миру в знак дружбы и сотрудничества Пекина с другими странами, именуемого «дипломатией панд». Так китайские панды оказались в 18 странах, в том числе в Канаде, Таиланде и США.