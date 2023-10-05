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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Богдановке

Минобороны: военные России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Богдановке
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Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области. Об этом сообщило Минобороны.

Помимо боеприпасов, на складе хранилось вооружение для бойцов ВСУ.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля», — добавили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 27 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременец и Берестовое в ДНР, Новая Збурьевка и Пролетарка в Херсонской области, Пологи и Мирное в Запорожской области и Сватово в ЛНР.

В течение суток российские средства ПВО перехватили авиационную управляемую бомбу JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Днем 5 октября Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Дрон уничтожили около 11:00 мск, не уточнив, над каким районом. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над поселком Горьковский. Пострадавших и разрушений не было.

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Минобороны Украина ВСУ беспилотники
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