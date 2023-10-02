В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед вылетающим самолетом

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В аэропорт Чебоксар вызвали наряд полиции после того, как перед самолетом, вылетавшим в Москву, приземлилась парашютистка. Об этом РБК сообщили в управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Инцидент произошел 1 октября в 10:35 по местному времени (совпадает с мск). 32-летняя парашютистка приземлилась у взлетно-посадочной полосы и незаконно ее пересекла. Ее доставили в линейный пункт полиции в аэропорту, МВД проводит проверку.

Полиция установила, что женщина проходила обучение в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). При приземлении купол ее парашюта не сложился и парашютистку потащило по земле в сторону взлетно-посадочной полосы.

В мае 2022 года в Москве задержали парашютистов, которые совершили прыжок из колеса обозрения на территории Выставки достижений народного хозяйства. Задержанные прыгнули с высоты 140 м. На них составили протоколы по ст. 20.17 и 20.1 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта и мелкое хулиганство).