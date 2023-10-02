 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед вылетающим самолетом

МВД: в аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед самолетом
Фото: airport_cheboksary / VK
Фото: airport_cheboksary / VK

В аэропорт Чебоксар вызвали наряд полиции после того, как перед самолетом, вылетавшим в Москву, приземлилась парашютистка. Об этом РБК сообщили в управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Инцидент произошел 1 октября в 10:35 по местному времени (совпадает с мск). 32-летняя парашютистка приземлилась у взлетно-посадочной полосы и незаконно ее пересекла. Ее доставили в линейный пункт полиции в аэропорту, МВД проводит проверку.

Полиция установила, что женщина проходила обучение в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). При приземлении купол ее парашюта не сложился и парашютистку потащило по земле в сторону взлетно-посадочной полосы.

В мае 2022 года в Москве задержали парашютистов, которые совершили прыжок из колеса обозрения на территории Выставки достижений народного хозяйства. Задержанные прыгнули с высоты 140 м. На них составили протоколы по ст. 20.17 и 20.1 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта и мелкое хулиганство).

Теги
парашютистка ДОСААФ Чебоксары МВД новости аэропорты
Материалы по теме
Экс-владелец «Европы плюс» в Рязани погиб после прыжка с парашютом
Общество
В Турции российский парашютист упал на скалы
Общество
Упавший в Турции «российский парашютист» оказался гражданином Польши
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
Авербух сообщил о предстоящей операции Ягудина Спорт, 19:07
Власти Чечни объяснили разрушение памятника погибшим в 1999 году морпехам Политика, 19:02
Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС против России Политика, 18:56
Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС Политика, 18:52
Коренные петербуржцы — о Ленинграде своего детства и сегодняшнем городе Стиль, 18:51
Главу департамента судейства РФС назначили на матч украинского клуба в ЛЧ Спорт, 18:51
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:49
В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась перед вылетающим самолетом Общество, 18:42
Минздрав исключил дефицит вакцин от полиомиелита и назвал объемы закупок Общество, 18:38
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 18:36
Сбербанк подал иск к Euroclear на ₽666 млн Инвестиции, 18:34
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 18:26
Обувная компания Birkenstock сообщила о планах привлечь $1,6 млрд на IPO Инвестиции, 18:20