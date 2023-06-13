Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Подмосковье

Экс-владелец «Европы плюс» в Рязани погиб после прыжка с парашютом

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Мужчина погиб из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе Московской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета.

Погибший совершил неудачный прыжок 11 июня, а 13 июня умер в больнице, уточнили в ведомстве.

Источники «112» и «Известий» сообщают, что погибший — 51-летний рязанский бизнесмен Сергей Цыганов. Раньше ему принадлежали радиостанции «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань», а в последнее время он управлял сетью лабораторий «Инвитро» в Рязани.

По данным «Известий», Цыганов спрыгнул с вертолета Ми-8 и выполнил разворот на высоте 60 м. После этого парашют резко потянуло вниз и предприниматель столкнулся с землей на высокой скорости.

РБК направил запрос в пресс-центр «Инвитро» и обратился за комментарием в ГСУ СК России по Московской области.