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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о подавлении до 25 артиллерийских расчетов ВСУ

Группировка «Центр»: военные подавили до 25 украинских артиллерийских расчетов
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» подавили до 25 украинских артиллерийских расчетов, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. На каком направлении это произошло, собеседник агентства не уточнил.

Кроме того, по словам Савчука, военные нанесли удар по 120-миллиметровому миномету с расчетом.

Расчет — это подразделение, группа военнослужащих, которая применяет и обслуживает орудие.

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Украина ВСУ Минобороны артиллерия
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