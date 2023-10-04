ФСБ: в Приморском крае у двух иностранцев изъяли около 2 тыс. рогов сайгака

ФСБ изъяла в гаражах в Приморье почти 2 тыс. рогов сайгака

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В Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России изъяли у двух иностранцев 1800 рогов сайгака, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанные хранили рога животных на территории гаражного кооператива во Владивостоке. Предварительная стоимость изъятого составляет порядка 14 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также в ФСБ добавили, что подозревают иностранцев в незаконной добыче и обороте редких диких животных, занесенных в Красную книгу России. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса — незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных. Она предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом до 1 млн руб.

Рога сайгака используются в традиционной восточной медицине и пользуются большим спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Сайгаки — антилопы средних размеров с крупной головой и характерным носом в виде мягкого, вздутого, подвижного хоботка. В России этот вид обитает в Калмыкии, Астраханской области и еще нескольких регионах.

В 2002 году Международным союзом охраны природы этот вид объявлен находящимся под критической угрозой. Внесен в Красную книгу в 2020 году. В России общая численность вида по состоянию на 2019 год оценивается примерно в 7000 особей. За 50 лет популяция сайгаков сократилась более чем в десять раз.