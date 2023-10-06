Посол заявил о наращивании Испанией импорта российского газа

Испания продолжает наращивать импорт российского газа, несмотря на призывы местных властей постепенно его сокращать, чтобы потом отказаться совсем, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью «Известиям».

«Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тыс.)», — сказал Клименко.

Он отметил, что Россия «прочно закрепилась на третьем месте» среди основных поставщиков газа (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ). «Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта», — добавил посол.

В сентябре министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что Евросоюз в краткосрочной перспективе не собирается запрещать импорт российского СПГ. При этом она допустила, что «рано или поздно, если что-то не изменится в России и на Украине», то запрет введут. По словам министра, правительство Испании рассматривало способы остановить импорт СПГ, но не смогло найти никаких юридических оснований для запрета без согласования с руководством ЕС.

Ранее испанская энергетическая компания Enagas представила данные по импорту сжиженного природного газа, которые показали, что Россия по итогам июня текущего года заняла первое место по объемам поставок. Так, за июнь Испания импортировала СПГ на 7 673 гигаватт.час (ГВт.ч) из России, что составило более четверти общего объема закупок (26,8%). Всего за первое полугодие 2023 года Мадрид закупил у Москвы СПГ на 41 145 ГВт.ч. Это пятая часть всех поставок природного газа (20,1%), Россия заняла третье место за период с января по июнь.