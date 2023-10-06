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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Ирландии заявил о невозможности добровольно принимать беженцев

Премьер Варадкар: Ирландия «не в состоянии» добровольно принимать беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине

Ирландия больше не может принимать беженцев добровольно и готова внести финансовый взнос в фонд Евросоюза, чтобы помочь другим странам-членам ЕС разместить беженцев. Об этом заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар на выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, передает газета Irish Independent.

«Приняв более 100 тыс. человек из Украины и других частей мира за последние два года, я не думаю, что мы действительно в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, по крайней мере, до тех пор, пока мы не разберемся с вопросом об их размещении», — сказал Варадкар.

Он подчеркнул, что власти не будут отказывать людям, которые приезжают в Ирландию, но «добровольно принять большее число людей — это совсем другое дело».

Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на начало октября, всего в мире насчитывается около 6,2 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн человек. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии.

В начале сентября украинский негосударственный Центр экономической стратегии (ЦЭС) представил результаты исследования, которое показало, что на конец июня за рубежом находились 5,6–6,7 млн украинцев. Из них планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.

Теги
Ирландия Украина беженцы украинские беженцы
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