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Война в Сирии ,  
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Жертвами атаки беспилотника на военную академию в Сирии стали 112 человек

В результате атаки беспилотника на военную академию в Сирии погибли 112 человек
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Война в Сирии
Фото: Muhammad Al-Najjar / Sopa Images / Global Look Press
Фото: Muhammad Al-Najjar / Sopa Images / Global Look Press

В результате удара беспилотника по военной академии в Хомсе погибли 112 человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Агентство SANA со ссылкой на министра здравоохранения Сирии Хасана Габаха сообщает, что погибли 80 человек. Среди них шесть женщин и шесть детей. Пострадали 240 человек.

Сирийские власти назвали атаку «террористическим актом». Атака произошла во время церемонии награждения офицеров — выпускников академии. Кроме офицеров также погибли и пострадали члены их семей. Кто стоит за атакой — неизвестно.

В начале октября воздушный удар был нанесен по позициям вооруженных сил Сирии рядом с городом Дейр-эз-Зор на востоке страны. Минобороны страны заявило, что за атакой стоят силы Израиля.

В Сирии регулярно сообщают об израильских ракетных ударах по стране. 19 июля Сирия обвинила Израиль в авиаударах по объектам в окрестностях столицы — Дамаска. Сирийская ПВО сбила большинство ракет, в результате атаки ранения получили два сирийских солдата.

Теги
Сирия теракт беспилотники погибшие
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