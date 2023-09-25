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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области сообщили о разрушениях в портовой инфраструктуре

Глава Одесской ОВА: портовая инфраструктура пострадала после ночных взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
После ночной атаки повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, заявил глава одесской ОВА Кипер. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что фактически уничтожен морской вокзал в Одессе
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области после серии взрывов зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов, также загорелась нежилая высотка в Одесса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, пожар в Одессе был оперативно ликвидирован, а от взрывной волны пострадала одна женщина. Сейчас она доставлена в больницу.

Паблик «Типичная Одесса» этой ночью опубликовал видео с горящим зданием — якобы отелем «Одесса» в портовой зоне города. Кипер не уточнил, о каком именно здании идет речь.

Позже спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила, что повреждения получило зернохранилище, а морской вокзал в Одессе оказался фактически уничтожен.

Отель «Одесса» и морской вокзал — это единый комплекс зданий, расположенный в одесском порту. Гостиница функционировала в 2001—2011 годах, а общая площадь 19-этажного здания составляет 26 тыс. кв. м.

О взрывах в Одессе украинские СМИ начали сообщать в районе 0:20 (мск) ночи. «Суспильне» сообщало о работе ПВО и о серии мощных взрывов. Власти предупреждали жителей о ракетной угрозе и призывали проследовать в укрытия. К 0:35 (мск) тревога была объявлена уже по всей Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса порт взрыв Военная операция на Украине
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