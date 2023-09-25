В Одесской области сообщили о разрушениях в портовой инфраструктуре

После ночной атаки повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, заявил глава одесской ОВА Кипер. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что фактически уничтожен морской вокзал в Одессе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области после серии взрывов зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов, также загорелась нежилая высотка в Одесса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, пожар в Одессе был оперативно ликвидирован, а от взрывной волны пострадала одна женщина. Сейчас она доставлена в больницу.

Паблик «Типичная Одесса» этой ночью опубликовал видео с горящим зданием — якобы отелем «Одесса» в портовой зоне города. Кипер не уточнил, о каком именно здании идет речь.

Позже спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила, что повреждения получило зернохранилище, а морской вокзал в Одессе оказался фактически уничтожен.

Отель «Одесса» и морской вокзал — это единый комплекс зданий, расположенный в одесском порту. Гостиница функционировала в 2001—2011 годах, а общая площадь 19-этажного здания составляет 26 тыс. кв. м.

О взрывах в Одессе украинские СМИ начали сообщать в районе 0:20 (мск) ночи. «Суспильне» сообщало о работе ПВО и о серии мощных взрывов. Власти предупреждали жителей о ракетной угрозе и призывали проследовать в укрытия. К 0:35 (мск) тревога была объявлена уже по всей Украине.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.