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Альфа-банк подал иск о банкротстве кипрской головной компании «Связного»

Альфа-банк подал иск о банкротстве основного владельца «Связного»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Альфа-банк подал иск против кипрской компании DTSRetail LTD, которая является основным владельцем ретейлера смартфонов «Связной», с требованием признать ее банкротом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление Альфа-банка поступило в Арбитражный суд Москвы 3 октября, его еще не назначили к рассмотрению.

В июле 2022 года газета «Ведомости» писала, что к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на 14,26 млрд руб., в частности, Альфа-банк требовал с ретейлера 6 млрд руб., Совкомбанк — 2,4 млрд руб.

В феврале 2023 года «Связной» сообщил, что намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. По словам нескольких собеседников РБК на рынках IТ и электронной коммерции, «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора.

8 июня 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ретейлера «Связной» 548,4 млн руб. в пользу Альфа-банка по договору от 3 апреля 2018 года. В карточке дела не указали условия банковского договора, основной долг составил 448,6 млн руб., неустойка — 66,4 млн руб., проценты по договору — 30,4 млн руб., а неустойка за просроченные проценты — 3 млн руб.

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что «Связной» уведомил сотрудников, что больше не может вовремя выплачивать им заработную плату из-за блокировки банковских счетов судебными приставами.

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«Связной» — розничная сеть, занимающаяся онлайн- и офлайн-продажами телефонов, электроники, бытовой техники и других товаров, а также предоставлением различных услуг, включая аренду аппаратуры и оплату мобильной и интернет-связи. У компании 2600 магазинов в России, говорится на ее сайте. 2 сентября корреспондент РБК убедился, что все магазины «Связного» в Москве прекратили работать.

Теги
Альфа-Банк «Связной» Банкротство ретейлер
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