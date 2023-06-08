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Суд постановил взыскать с владельца «Связного» ₽550 млн

Суд постановил взыскать с владельца «Связного» 550 млн руб. в пользу Альфа-банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В четверг, 8 июня, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с кипрской структуры DTSRetail Ltd ретейлера «Связной» 548,4 млн руб. в пользу Альфа-банка по договору от 3 апреля 2018 года, передает корреспондент РБК, присутствовавший на заседании.

В карточке дела не указаны условия банковского договора, но отмечено, что основной долг составляет 448,6 млн руб., неустойка — 66,4 млн руб., проценты по договору — 30,4 млн руб., а неустойка за просроченные проценты — 3 млн руб.

Во время заседания представитель Альфа-банка пояснил судье, что ему не известно ни о каких переговорах по мирному урегулированию дела с ответчиками и представителями третьих сторон (ООО «Сеть Связной» и российское юрлицо Samsung — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»). На дополнительные вопросы РБК он отвечать отказался.

РБК направил запрос в «Связной» и Альфа-банк.

По итогам 2022 года к ретейлеру «Связной» подали около 79 исков на общую сумму более 14,26 млрд руб. Среди истцов — кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании. Альфа-банк требует со «Связного» в общей сложности 6 млрд руб., дистрибьютор электроники и бытовой техники Merlion — 5,6 млрд руб., Совкомбанк — 2,4 млрд руб. и др. В феврале 2023 года ретейлер сообщил, что намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. С момента подачи исков против компании ее представители никак не комментировали происходящее. По словам нескольких собеседников РБК на рынках IТ и электронной коммерции, «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора.

По данным СПАРК, сейчас основное российское юрлицо ООО «Сеть Связной» на 69,25% принадлежит кипрской структуре DTSRetail Ltd, еще 24,89% у нидерландской Euroset Holding N.V. По итогам 2022 года выручка «Сети Связной» составила 56,7 млрд руб., а чистый убыток — 48,5 млрд руб. За это время гендиректор ретейлера менялся три раза: до мая 2022 года эту должность занимал Максим Онищенко (он пришел на этот пост в сентябре 2021 года); затем с мая 2022-го по март 2023 года был назначен Алексей Вуколов; с марта 2023 года эти функции выполняет Андрей Тарабурин.

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