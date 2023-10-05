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ВС запретил интернет-магазинам оправдывать изменения цен сбоями на сайте

ВС запретил интернет-магазинам оправдывать изменения цен сбоями на сайте
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд запретил интернет-магазинам изменять цену товара, объясняя это сбоями в работе сайта, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на председателя ВС Вячеслава Лебедева.

«При осуществлении торговли в интернете продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта», — сказал он на XII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, Верховный суд решил, что право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от договора оказания услуг не распространяется на договоры с участием граждан-потребителей.

Ранее по ст. 782 Гражданского кодекса любая из сторон договора оказания услуг была вправе отказаться от его выполнения. При этом заказчик, если отказывается от договора, должен оплатить исполнителю понесенные им расходы, а исполнитель — возместить убытки.

Лебедев напомнил о значимости в предпринимательской деятельности принципа свободы договора. По этому принципу стороны договора могут установить взаимные обязательства на свое усмотрение.

В июле 2023 года Минцифры начало обсуждать с участниками рынка интернет-торговли введение налога 0,5% для крупных маркетплейсов в пользу убыточных отделений «Почты России».

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В ФАС, АКИТ и Минпромторге идею не поддержали. В антимонопольной службе заявили, что такая мера приведет к снижению конкуренции на рынке.

Теги
Верховный суд Вячеслав Лебедев интернет-магазины
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