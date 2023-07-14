ФАС не поддержала сбор с маркетплейсов на покрытие убытков «Почты России»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает идею взимать 0,5% от оборота интернет-магазинов в пользу «Почты России». Об этом говорится в письме ведомства почте и Минцифры, пишут «Известия» со ссылкой на документ и подтвердивший его отправку источник.

ФАС считает, что «почтовый сбор» принесет компании более 26 млрд руб. (по данным Data Insight, оборот интернет-торговли в России в прошлом году составил 5,3 трлн руб.), но повысит цены на продукцию. Мера приведет к снижению конкуренции на рынке, уверены в антимонопольной службе. В письме также отмечается, что доля «Почты России» в сегменте доставки товаров с маркетплейсов в 2021 году составила всего около 10%.

При этом, согласно инициативе «Почты России», если торговая площадка не внесет платеж в полном объеме, то должна будет заплатить пени и штраф, а Роскомнадзор сможет ограничить доступ к ее сайту. В ФАС такую ответственность сочли несоразмерной нарушению и напомнили, что тройная ответственность противоречит законодательству.

В ФАС предположили, что «Почта России» хочет компенсировать расходы за счет маркетплейсов, вместо того чтобы их оптимизировать. Выручку компании за прошлый год ведомство оценило в 208 млрд против 217 млрд руб. в 2021-м — снижение ФАС объясняет уменьшением международного товарооборота. При этом рост расходов компании составил 20 млрд руб., из которых 10 млрд пришлось на зарплаты сотрудникам.

Представитель «Почты России» сказал «Известиям», что письмо они пока не получили. В Минцифры считают, что инициатива компании позволит обеспечить доставку товаров в населенные пункты, где у интернет-магазинов нет собственных пунктов выдачи. Министерство получило отзыв ФАС, предложение пока обсуждается.

Глава «Почты России» Михаил Волков в мае предложил взимать 0,5% от квартального оборота электронных торговых площадок с городовой выручкой больше 1 млрд руб. В письме к главе Минцифры Максуту Шадаеву он заявил, что сеть насчитывает более 38 тыс. почтовых отделений ина сегодня убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий. На содержание отделений нужно 29 млрд руб., а закрыть их «Почта России» не может по закону.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал предложение неприемлемым: по его мнению, «не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий». В Минпромторге считают, что реализация инициативы повлечет «негативные эффекты для торгово-экономических процессов в государстве».