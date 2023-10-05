Аксенов сообщил о найденном в Крыму теле украинского диверсанта

Сергей Аксенов (Фото: Aksenov82 / Telegram)

Тело мертвого десантника ВСУ обнаружили у места высадки противника в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире «Крым 24».

«Обнаружен один 200-й украинец в экипировке в пяти километрах от места высадки. Несколько часов назад нашли. Остальные тела найдены будут», — сказал он.

Аксенов подчеркнул, что никаким большим десантам высадиться в Крыму не удастся. «Да, отдельно резиновая лодка, два-три катера небольших просачиваются. Но здесь я хочу поблагодарить ФСБ, Пограничную службу, Минобороны, ополченцев», — отметил он.

Накануне, 4 октября, ФСБ пресекла попытку проникновения в Крым группы украинских диверсантов. Один из них был взят в плен. В ходе допроса он рассказал, что группа хотела снять фото и видео диверсантов на фоне флага Украины в Крыму.

В ФСБ отметили, что попытка проникновения диверсантов ради подготовки пропагандистского контента направлена на создание у украинцев и Запада «иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления».

Минобороны России 4 октября сообщило о том, что попытку проникновения диверсантов пресекли в северо-западной части Черного моря. Группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и гидроциклах.