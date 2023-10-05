«Юнирест» подтвердил повышение цен в ресторанах KFC и Rostic's

«Юнирест»: рестораны KFC и Rostic's подняли цены на некоторые позиции в меню

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ресторанах быстрого питания KFC и Rostic's поднялись цены на продукцию, сообщила РБК пресс-служба компании «Юнирест», которая управляет этими брендами в России.

«Цены в меню действительно были скорректированы на некоторые позиции», — рассказали в пресс-службе. В компании изменение цен объяснили инфляцией, ростом логистических затрат, НДС и себестоимости продукции, а также дефицитом работников и увеличением зарплат сотрудников.

«Известия» со ссылкой на пресс-службу KFC сообщили, что цены в ресторанах выросли менее чем на 5%. Телеграм-канал Mash писал, что рост цен составил 10-12,5%.

С 1 октября ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» поднял цены на бургеры на 10%. В компании объяснили это ростом налога на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда.

В сентябре Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела специальный налоговый код для бургеров и повысила ставку НДС с 10 до 20%.