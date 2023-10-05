«Юнирест» подтвердил повышение цен в ресторанах KFC и Rostic's
В ресторанах быстрого питания KFC и Rostic's поднялись цены на продукцию, сообщила РБК пресс-служба компании «Юнирест», которая управляет этими брендами в России.
«Цены в меню действительно были скорректированы на некоторые позиции», — рассказали в пресс-службе. В компании изменение цен объяснили инфляцией, ростом логистических затрат, НДС и себестоимости продукции, а также дефицитом работников и увеличением зарплат сотрудников.
«Известия» со ссылкой на пресс-службу KFC сообщили, что цены в ресторанах выросли менее чем на 5%. Телеграм-канал Mash писал, что рост цен составил 10-12,5%.
С 1 октября ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» поднял цены на бургеры на 10%. В компании объяснили это ростом налога на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда.
В сентябре Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела специальный налоговый код для бургеров и повысила ставку НДС с 10 до 20%.
В середине апреля 2023 года владелец бренда популярной сети фастфуда KFC — американская компания Yum! Brands — объявил о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России. Покупателем стал один из местных партнеров Yum! Brands, которому в России принадлежат ее кафе на условиях франчайзинга, — ижевская компания «Смарт Сервис» бизнесменов Константина Котова и Андрея Осколкова. В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании «Юнирест» — российского юрлица корпорации, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России. В сделку вошли также все корпоративные рестораны KFC, которые принадлежали Yum! Brands в России (всего 66 точек, работавших в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе), операционная система и права на бренд Rostic's.