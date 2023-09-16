Ставка НДС на гамбургеры вырастет до 20%

ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября

ФНС ввела специальный налоговый код для гамбургеров и чизбургеров. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения

Фото: Дарья Несмеянова / РБК

С 1 октября налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы.

С этого дня ведомство введет в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Ранее эти кулинарные изделия самостоятельно не упоминались в классификаторе, и заведения могли относить такую продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, которые облагаются налогом по ставке в 10%, отмечает «Интерфакс».

Во «Вкусно — и точке» сообщили агентству, что планируют работать в соответствии с правилами, которые устанавливают контролирующе органы; об этом же заявили в «Юнирест» (бренд Rostic's) и «Бургер Кинге». Компании не уточнили, подорожают ли гамбургеры в связи с увеличением ставки НДС.

По данным аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2023 года средний чек на фастфуд увеличился на 10% до 439 руб., передавала «Газета.Ru». Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 руб.