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Ставка НДС на гамбургеры вырастет до 20%

ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября
ФНС ввела специальный налоговый код для гамбургеров и чизбургеров. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения
Фото: Дарья Несмеянова / РБК
Фото: Дарья Несмеянова / РБК

С 1 октября налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы.

С этого дня ведомство введет в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Ранее эти кулинарные изделия самостоятельно не упоминались в классификаторе, и заведения могли относить такую продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, которые облагаются налогом по ставке в 10%, отмечает «Интерфакс».

Во «Вкусно — и точке» сообщили агентству, что планируют работать в соответствии с правилами, которые устанавливают контролирующе органы; об этом же заявили в «Юнирест» (бренд Rostic's) и «Бургер Кинге». Компании не уточнили, подорожают ли гамбургеры в связи с увеличением ставки НДС.

По данным аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2023 года средний чек на фастфуд увеличился на 10% до 439 руб., передавала «Газета.Ru». Больше всего подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 руб.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
НДС ФНС налоги гамбургеры фастфуд
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