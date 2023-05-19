Отца лишили права на выплаты за погибшего на Украине сына из-за алиментов

Суд на Алтае лишил ушедшего из семьи отца права на деньги за погибшего в спецоперации сына

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Алтайский краевой суд лишил отца погибшего участника военной операции на Украине права на выплаты в связи с гибелью сына, так как он не платил алименты и не участвовал в воспитании ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

С иском в Алейский городской суд обратилась мать погибшего, бывшая жена его отца. По закону членам семьи военнослужащего выплаты положены в равной степени, но отец, по словам матери, «с момента рождения сына участия в его жизни не принимал». Городской суд в августе 2022 года согласился с этими доводами.

Теперь решение подтвердилось в апелляционном определении краевого суда. Там пришли к выводу, что лишить отца права на выплаты можно «при наличии обстоятельств, служащих основаниями к лишению родительских прав, в том числе в случае злостного уклонения родителя от выполнения своих обязанностей».

Семьи погибших участников военной операции на Украине получают по 7,4 млн руб. и ежемесячную компенсацию. Власти Алтайского края установили дополнительную выплату в 1 млн руб.