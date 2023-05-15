Москалькова предложила создать в России фонд для взыскания алиментов

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Для повышения эффективности взыскания алиментов в России можно создать специальный государственный фонд. Такое предложение изложено в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2022 год.

В документе отмечается, что количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов увеличилось по сравнению с 2021 годом на 26%. Большая часть обращений связана с тем, что должники не предоставили данные о своих реальных доходах. В 2022 году по таким жалобам провели 46 проверок, «приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей». Количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец года Москалькова оценила в 771,2 тыс. — на 11,2 тыс. меньше, чем в 2021-м.

«Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда», — считает омбудсмен. По ее словам, идею поддержали некоторые эксперты, но она нуждается в дополнительной проработке.

В апреле прошлого года Минюст разработал законопроект о реестре должников по уплате алиментов. Согласно информации на портале проектов правовых актов, сейчас документ находится на этапе рассмотрения в правительстве, последние изменения были внесены в июне 2022 года.