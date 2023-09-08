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На Запорожской АЭС временно отпустят с работы часть сотрудников

«Росэнергоатом»: на Запорожской АЭС временно сократят численность персонала
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Энергодаре на Запорожской АЭС (ЗАЭС) временно отпустят с работы часть сотрудников, сообщил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, руководство ЗАЭС опасается «очередных террористических актов со стороны Украины». Персонал сократят «до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности». Работников отпустят «буквально на два дня», уточнил Карчаа.

Кроме того, Карчаа упомянул и голосование на выборах Законодательного собрания Запорожской области в Энергодаре, которые проходят с 8 по 10 сентября.

Карчаа также отметил, что «у подавляющего числа сотрудников станции есть дачные участки». Они могут уехать за город, «реализовав при этом избирательное право за счет трехдневного голосования и выездной работы избиркомов.

Ранее о том, что Запорожская АЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе, сообщили в Международном агентстве ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). «Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить число персонала на объекте до минимального в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, который контролирует Россия. Российская сторона неоднократно обвиняла Киев в обстрелах территории станции. Тот, в свою очередь, обвинял Москву в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Кремль называл эти данные ложью.

Теги
Запорожская область Запорожская АЭС Украина
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