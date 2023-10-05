 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba

FT: в Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba
Фото: Wang He / Getty Images
Фото: Wang He / Getty Images

Бельгийские службы безопасности начали проверку главного логистического центра китайской компании Alibaba Group в Европе на предмет шпионажа, сообщает Financial Times.

«Мы работаем над обнаружением возможного шпионажа или вмешательства, осуществляемого китайскими организациями, включая Alibaba», — сообщила служба безопасности грузового аэропорта в городе Льеже.

Alibaba подозревают в шпионаже из-за законодательства КНР, обязывающего компании делиться своими данными с китайскими властями и спецслужбами. Существует риск, что «Китай имеет намерение и возможность использовать эти данные в некоммерческих целях», — добавили в службе безопасности.

Подозрение также вызывает программное обеспечение компании Cainiao, которая является частью «электронной всемирной торговой платформы» Alibaba (EWTP). Оно предоставляет компании информацию о цепочках поставок и возможных уязвимостях. Cainiao также может получить доступ к данным о продавцах, продуктах и транспортных потоках, сообщают знакомые с технологией источники.

В 2018 году Alibaba подписала соглашение с Бельгией об открытии логистического центра в Льеже, пятом по величине грузовом аэропорту Европы, вложив €100 млн инвестиций в слабую экономику франкоязычного региона Бельгии Валлонии, отмечает издание.

Опасения по поводу возможного шпионажа на этом объекте впервые высказали еще до строительства центра, в том числе в бельгийском парламенте. Тогда Китай решительно отверг «неспровоцированные инсинуации» по поводу преувеличенных «так называемых рисков безопасности китайских компаний». Несмотря на это служба государственной безопасности Бельгии начала следить за деятельностью компании.

Читайте на РБК Pro
Без этих шести цифровых навыков будет все сложнее устроиться на работу
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью



По данным таможни, в прошлом году в аэропорту Льежа, который действует как сортировочный центр для покупок, совершаемых по всей Европе, было обработано около 326 млн посылок общим объемом 1,1 млн т.

FT приводит данные Cainiao, которая сообщила, что на ее складе было обработано менее половины этих посылок, но не раскрыла точную цифру. В основном китайская компания занимается товарами, продаваемыми напрямую европейским потребителям через сайт онлайн-покупок AliExpress.

Теги
Бельгия спецслужбы шпионаж Китай
Материалы по теме
В Ливане выдали ордера на арест граждан России, обвиняемых в шпионаже
Политика
В Швеции пенсионеру из России предъявили обвинения в шпионаже
Политика
В Ливане задержали двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 16:06
«Юнирест» подтвердил повышение цен в ресторанах KFC и Rostic's Бизнес, 16:04
Климатическому технопарку «Русклимат ИКСЭл» — 10 лет РБК+, 15:58
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 15:54
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 15:51
В Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba Политика, 15:49
Путин наградил орденами Куценко и Мазепина Общество, 15:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Символу криптовалюты Dogecoin установят памятник в Японии Крипто, 15:41
Глава «Росатома» допустил перезапуск Запорожской АЭС в 2024 году Политика, 15:39
Аксенов сообщил о найденном в Крыму теле украинского диверсанта Политика, 15:38
Глава ФАС обозначил необходимый уровень снижения цен на автозаправках Экономика, 15:35
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 15:30
Карацев проиграл на старте «Мастерса» в Шанхае Спорт, 15:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:19