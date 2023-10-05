FT: в Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba

В Бельгии решили проверить на причастность к шпионажу склад Alibaba

Фото: Wang He / Getty Images

Бельгийские службы безопасности начали проверку главного логистического центра китайской компании Alibaba Group в Европе на предмет шпионажа, сообщает Financial Times.

«Мы работаем над обнаружением возможного шпионажа или вмешательства, осуществляемого китайскими организациями, включая Alibaba», — сообщила служба безопасности грузового аэропорта в городе Льеже.

Alibaba подозревают в шпионаже из-за законодательства КНР, обязывающего компании делиться своими данными с китайскими властями и спецслужбами. Существует риск, что «Китай имеет намерение и возможность использовать эти данные в некоммерческих целях», — добавили в службе безопасности.

Подозрение также вызывает программное обеспечение компании Cainiao, которая является частью «электронной всемирной торговой платформы» Alibaba (EWTP). Оно предоставляет компании информацию о цепочках поставок и возможных уязвимостях. Cainiao также может получить доступ к данным о продавцах, продуктах и транспортных потоках, сообщают знакомые с технологией источники.

В 2018 году Alibaba подписала соглашение с Бельгией об открытии логистического центра в Льеже, пятом по величине грузовом аэропорту Европы, вложив €100 млн инвестиций в слабую экономику франкоязычного региона Бельгии Валлонии, отмечает издание.

Опасения по поводу возможного шпионажа на этом объекте впервые высказали еще до строительства центра, в том числе в бельгийском парламенте. Тогда Китай решительно отверг «неспровоцированные инсинуации» по поводу преувеличенных «так называемых рисков безопасности китайских компаний». Несмотря на это служба государственной безопасности Бельгии начала следить за деятельностью компании.

По данным таможни, в прошлом году в аэропорту Льежа, который действует как сортировочный центр для покупок, совершаемых по всей Европе, было обработано около 326 млн посылок общим объемом 1,1 млн т.

FT приводит данные Cainiao, которая сообщила, что на ее складе было обработано менее половины этих посылок, но не раскрыла точную цифру. В основном китайская компания занимается товарами, продаваемыми напрямую европейским потребителям через сайт онлайн-покупок AliExpress.