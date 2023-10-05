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Политика ,  
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Власти Кизилюрта передумали отменять День города из-за ареста мэра

В Кизилюрте решили не переносить День города после ареста мэра
Фото: kizilyurt_go / Telegram
Фото: kizilyurt_go / Telegram

Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта после ареста мэра Магомеда Магомедова решили не переносить, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«К нам обращаются родные, друзья и единомышленники Магомеда Юсуповича с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее. <...> Магомед Юсупович к празднику готовился, он очень хотел его провести, и я считаю, что отпраздновать день рождения Кизилюрта будет знаком уважения к нашему главе и, конечно, проявлением уважения и любви к родному городу», — приводит пресс-служба слова первого заместителя главы администрации Кизилюрта Малика Патахова.

Накануне власти города сообщили, что решили перенести праздник на неопределенный день. «По понятным причинам праздничного настроения в городе нет», — объясняли власти решение.



3 октября сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова. Он возглавляет городское самоуправление с мая 2021 года. До этого Магомедов около девяти лет был министром спорта республики. Именно к деятельности Магомедова в этот период у следствия появились вопросы.

Телеграм-каналы Shot и 112 писали, что мэра подозревают в причастности к крупным коррупционным схемам и связях с бывшим лидером ОПГ Ибрагимом Гаджидадаевым. В доме и на месте работы Магомедова прошли обыски, в ходе которых были найдены коллекции предметов роскоши и незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Теги
Дагестан арест мэр города День города
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