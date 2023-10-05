Власти Кизилюрта передумали отменять День города из-за ареста мэра

В Кизилюрте решили не переносить День города после ареста мэра

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Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта после ареста мэра Магомеда Магомедова решили не переносить, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«К нам обращаются родные, друзья и единомышленники Магомеда Юсуповича с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее. <...> Магомед Юсупович к празднику готовился, он очень хотел его провести, и я считаю, что отпраздновать день рождения Кизилюрта будет знаком уважения к нашему главе и, конечно, проявлением уважения и любви к родному городу», — приводит пресс-служба слова первого заместителя главы администрации Кизилюрта Малика Патахова.

Накануне власти города сообщили, что решили перенести праздник на неопределенный день. «По понятным причинам праздничного настроения в городе нет», — объясняли власти решение.