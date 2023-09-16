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Киргизия пригрозила территориальными претензиями в адрес Таджикистана

Власти Киргизии допустили новые территориальные претензии в адрес Таджикистана
Бишкек располагает документами, которые смогут обосновать такие претензии, заявили в госкомитете по нацбезопасности Киргизии. Неурегулированный вопрос о границах двух стран ранее приводил к вооруженному конфликту
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Бишкек может предъявить новые территориальные претензии в адрес Таджикистана в случае, если тот не откажется от своих в отношении земель Киргизии, заявил глава государственного комитета по национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.

«Недавно мы нашли новые документы. Согласно ним мы знаем, что многие кыргызские земли перешли Таджикистану. Мы можем обосновать это историческими, юридическими документами», — заявил он (цитата по 24.kg).

По его словам, если Таджикистан не откажется от своих территориальных претензий, Бишкек выйдет с аналогичными. «У нас на это и сил и возможностей хватает», — добавил Ташиев, не уточнив, о каких конкретно территориях идет речь.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

Из-за высказываний Ташиева в МИД Таджкистана был вызван посол Киргизии Эрлан Абдылдаев. Душанбе заявил, что подобные комментарии со стороны официальных лиц Киргизии «способны нанести серьезный урон» ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации границы двух стран.

Последнее серьезное обострение территориального конфликта между Киргизией и Таджкистаном произошло в сентябре 2022 года. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе ударах по гражданской инфраструктуре, с обеих сторон погибли десятки военнослужащих, сообщалось о пострадавших среди мирных жителей приграничных районов, проводилась эвакуация населения. После нескольких дней боестолкновений Киргизия и Таджикистан смогли договориться о прекращении огня и подписать протокол о мире, однако территориальный спор так и остался нерешенным. 

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Киргизия Таджикистан территориальный спор границы
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