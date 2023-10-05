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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве пообещали не преследовать украинцев за жизнь «в оккупации»

Данилов: проживавших на неподконтрольных территориях преследовать не будут
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Власти Украины не будут преследовать сограждан, живших на оккупированных территориях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Поверьте, не будет такого радикализма, как некоторые начинают пугать. Что сейчас якобы придут «фашисты», которых они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома», — цитирует Данилова «РБК Украина».

Он также добавил, что главной задачей для проживающих в оккупации украинцев является сохранение собственной жизни.

В Кремле утверждают, что термин «оккупация» неприемлем для описания операции на Украине.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. Москва в свою очередь считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции. Украина не признает результаты голосования и считает эти территории оккупированными Россией.

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15 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с «государством-агрессором». По закону о коллаборационизме можно получить до 15 лет лишения свободы, а в период военного положения — вплоть до пожизненного заключения.

5 сентября 2023 года экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал о подразделении для «убийств коллаборантов». Речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ, предположительно, оно связано с убийствами экс-главы ДНР Александра Захарченко и полевых командиров Гиви и Моторолы.

Теги
спецоперация преследование граждане Украины Алексей Данилов
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