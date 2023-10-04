Гладков: административное здание в Белгороде повреждено после атаки дронов

В Белгороде повреждено административное здание после атаки беспилотников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Административное здание в Белгороде повреждено из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на странице во «ВКонтакте».

Помимо этого, в селе Шишино выбиты окна в одном из домов, повреждены три автомобиля.

Российские силы ПВО сработали над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом между 1:00 и 2:00 4 октября из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, удалось сбить 19 дронов.

Гладков сообщил, что за неделю в Шебекино власти восстановили 27 домов. Работы идут в плановом режиме, кроме улиц в селе Новая Таволжанка, где «оперативная обстановка не позволяет войти строителям».

Белгородская область c начала спецоперации на Украине попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников, в регионе регулярно срабатывает система ПВО.

Накануне Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать объекты в Белгородской области двумя снарядами реактивной системы залпового огня и одним беспилотником. По словам Гладкова, над Грайворонским городским округом сбили три воздушные цели. Никто не пострадал, повреждения получили 12 домов.