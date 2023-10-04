 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде повреждено административное здание после атаки беспилотников

Гладков: административное здание в Белгороде повреждено после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Административное здание в Белгороде повреждено из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на странице во «ВКонтакте».

Помимо этого, в селе Шишино выбиты окна в одном из домов, повреждены три автомобиля.

Российские силы ПВО сработали над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом между 1:00 и 2:00 4 октября из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, удалось сбить 19 дронов.

Гладков сообщил, что за неделю в Шебекино власти восстановили 27 домов. Работы идут в плановом режиме, кроме улиц в селе Новая Таволжанка, где «оперативная обстановка не позволяет войти строителям».

Белгородская область c начала спецоперации на Украине попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников, в регионе регулярно срабатывает система ПВО.

Накануне Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать объекты в Белгородской области двумя снарядами реактивной системы залпового огня и одним беспилотником. По словам Гладкова, над Грайворонским городским округом сбили три воздушные цели. Никто не пострадал, повреждения получили 12 домов.

Читайте на РБК Pro
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Теги
Белгород беспилотники атака ущерб здание Вячеслав Гладков
Материалы по теме
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Политика
Минобороны сообщило о перехвате «воздушных целей» в Белгородской области
Политика
Под обстрел попала территория предприятия в белгородском Шебекино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:00
В Германии жители выступили против строительства военного завода для ВСУ Политика, 10:54
Пушилин назвал количество находящихся в плену ВСУ российских военных Политика, 10:51
Бумаги «Мать и дитя» подорожали на 5% на фоне новости о листинге Инвестиции, 10:49
Лечение и криминал: как Мексика становится центром медицинского туризма Pro, 10:43
Падение бондов «Роснано» достигло 40% после сообщения о риске банкротства Инвестиции, 10:40
Лучшие компании стартуют в гараже: почему стоит открыть бизнес сейчас Pro, 10:25
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Началось благоустройство вокруг будущей станции метро «Новаторская» Город, 10:23
«Дом.РФ» анонсировал планы развития арендного жилья в России Недвижимость, 10:21
Богомаз сообщил о повреждении 50 домов после обстрела Брянской области Политика, 10:17
VPN-провайдер подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки без реестра Технологии и медиа, 10:16
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:12
Суд отклонил попытку SEC обжаловать решение по делу Ripple и токена XRP Крипто, 10:10
В КХЛ объяснили причину удаления Романа Ротенберга Спорт, 10:08