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Кевина Спейси госпитализировали в Самарканде с подозрением на инфаркт

Актера Кевина Спейси госпитализировали в Самарканде с подозрением на инфаркт

Американского актера Кевина Спейси госпитализировали с подозрением на инфаркт в Узбекистане, сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к артисту.

Актер почувствовал себя плохо, когда посещал музей Афрасиаб в Самарканде. Он прибыл в город для участия в мероприятиях 15-го Ташкентского международного кинофестиваля, пишет газета. Врачи клиники, куда привезли актера, обследовали его и сделали МРТ, однако не обнаружили причин для беспокойства, сказал собеседник The Sun.

Сам Спейси, выступая на церемонии закрытия фестиваля 2 октября, заявил, что чувствует себя нормально. Актер рассказал, что почувствовал, как его левая рука онемела «примерно на восемь секунд», когда он находился в музее.

«Я <...> сразу рассказал людям, с которыми был, и мы немедленно отправились в <...> медицинский центр <...> Персонал хорошо обо мне заботился, мне даже сделали МРТ. Все оказалось в полном порядке, и я очень рад, что это не оказалось что-то серьезное», — сказал актер.

Спейси добавил, что этот случай заставил его задуматься, «насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас».

Кевину Спейси 64 года, он — обладатель двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». В 2017-м актер покинул съемочную группу сериала «Карточный домик» из-за обвинений в непристойном поведении на съемочной площадке и за ее пределами.

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В октябре 2022 года присяжные суда в Нью-Йорке оправдали Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. В июле суд признал его невиновным в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против еще четырех мужчин. Кроме того, в июле 2019 года прокуратура Массачусетса закрыла дело против актера, по которому Спейси обвиняли в домогательствах к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет в 2016-м.

Однако в конце сентября Daily Beast сообщил, что актера обвинил в домогательствах его массажист. По данным издания, массажист утверждал, что Спейси несколько раз домогался до него в 2016 году. Также актер предлагал массажисту дополнительные деньги за сексуальные услуги, писал портал.

Массажист отмечал, что не мог отменить встречи со Спейси, так как актер записывался к нему под разными именами. Спейси обвинения не комментировал.

Теги
Кевин Спейси инфаркт актер Узбекистан госпитализация Самарканд
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