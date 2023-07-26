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Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии

Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии
Кевин Спейси в день своего 64-летия был оправдан жюри присяжных по всем пунктам. Его обвиняли в домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2013 год. Актер отмечал, что режиссеры ждут решения, чтобы начать с ним съемки
Кевин Спейси
Кевин Спейси (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Лондонский суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин, передает CNN.

Обвинения касались событий с 2004 по 2013 год, когда актер работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Суд рассматривал обвинения четырех мужчин.

В частности, первый обвинял актера в том, что тот хватал его за гениталии, однажды это было настолько сильным, что едва не привело к аварии в 2005 году. Спейси настаивал, что касался мужчины по обоюдному согласию и представил доказательства, что инцидент не мог произойти в тот период, который называл истец. Другой мужчина говорил, что в 2008-м уснул в квартире актера, а проснувшись, обнаружил, что Спейси занимается с ним оральным сексом. Спейси говорил, что это было по обоюдному согласию, и представил телефонные записи, которые противоречили обвинениям.

Спейси согласился, что было бы неуместно прижиматься или трогать кого-либо в районе паха, и отметил, что не делал этого. Актер назвал себя «влюбчивым» человеком. Он заявил, что мог бы «начать с объятий», но остановился бы, если бы не получил положительной реакции.

Присяжные обсуждали дело три дня, больше 12 часов. Актер был оправдан по всем пунктам обвинения. Во время оглашения приговора Спейси заплакал.

Перед заседанием суда Спейси рассказал о режиссерах и продюсерах, которые «готовы нанять меня, как только с меня будут сняты эти обвинения». В день вынесения решения присяжных, 26 июля, ему исполнилось 64 года.

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Спейси — обладатель двух премий американской киноакадемии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». В 2017-м был вынужден покинуть съемочную группу сериала «Карточный домик» из-за обвинений в непристойном поведении на съемочной площадке и за ее пределами.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. Они пришли к выводу, что произошедшие в 1986 году действия Спейси в отношении 14-летнего на тот момент Рэппа не носили сексуального характера.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против актера, по которому Спейси обвиняли в домогательствах к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет в 2016-м. Актер не признал свою вину, а истец отказался представить в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и компрометирующие видеоматериалы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кевин Спейси сексуальное насилие Великобритания
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