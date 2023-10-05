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Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot и оборудования на $2,8 млн

Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot и оборудования на $2,8 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования стоимостью $2,8 млн.Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Поставка Испании такой техники улучшит возможности противоракетной обороны страны, которая является союзником США и НАТО, сказано в сообщении. Это соответствует целям внешней политики Вашинтона и служит целям укрепления национальной безопасности США, заявили в ведомстве.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о решении. Теперь у парламента есть 30 дней на одобрение сделки.

Patriot — это разработанный в конце 1970-х годов зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и их союзников. Он может применяться как против воздушных целей, так и против баллистических ракет и БПЛА. Современные ЗРК Patriot способны поражать объекты на высоте до 15 км с максимальной скоростью до 1600 м/с.

США поставляют ЗРК Patriot и сопутствующее оборудование своим союзникам, в том числе Украине. Москва поставки Киеву западного оружия осуждает.

В июне Госдеп согласовал продажу Польше 48 пусковых установок Patriot и 644 ракет для них, а также датчиков, вспомогательного оборудования и запчастей. В апреле 2022 года ведомство одобрило выделение до $95 млн Тайваню на покупку оборудования для ЗРК Patriot.

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Теги
Испания США Госдепартамент США поставки оружия ЗРК Patriot
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