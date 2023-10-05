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Клинтон заявила о борьбе с российским влиянием в США

Клинтон: властям США приходится бороться с российским влиянием на американцев

Властям США приходится бороться с распространением российского влияния на своих граждан, заявила бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон в интервью PBS.

«Это наша битва. <...> Честно говоря, я не понимаю любого американца, который встает на сторону [президента России Владимира] Путина, но мы это видели, мы это слышали, и нам приходится с этим бороться», — сказала она.

Российские власти, по словам Клинтон, «занимаются операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону».

«Когда я слышу, что люди повторяют российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина», — добавила Клинтон.

В марте 2022 года RT America объявил о решении прекратить производство контента и уволить большую часть своего персонала в США. Впоследствии канал прекратил свою деятельность на территории страны. Вашинтон ввел санкции против «России 1», «Первого канала» и НТВ, а американским компаниям запретили предоставлять им оборудование, программное обеспечение и размещать у них рекламу. Физическим и юридическим лицам Вашингтон предписал прекратить отношения с российскими каналами. МИД назвал эти меры «репрессиями».

Кроме того, каналы российских СМИ были заблокированы на видеохостинге Youtube, который принадлежит американской корпорации Google. Под блокировку попали каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24» и другие.

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Роскомнадзор требовал от Google перестать ограничивать российские СМИ на YouTube. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и назначила ей оборотный штраф в размере 2 млрд руб. ($34,88 млн). Google пыталась оспорить это решение, но кассационный суд оставил его в силе.

Теги
Хилари Клинтон США политическое влияние американцы
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