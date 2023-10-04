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В мэрии назвали дату завершения сезона фонтанов в Москве

Заммэра Бирюков: сезон фонтанов в Москве завершится 5 октября
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Фонтаны Москвы прекратят работу 5 октября, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«После того как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации», — уточнил Бирюков.

По словам заместителя мэра, насосы на сооружениях будут отключать последовательно, чтобы избежать гидроудара. Московские фонтаны прекращают работу по-разному: на то, чтобы слить всю воду из чаш фонтана в Парке Горького, уйдет примерно шесть дней, а плавающие фонтаны в Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют.

Бирюков отметил, что городское хозяйство Москвы зимой будет готовить фонтаны к новому сезону. Для этого в конструкциях проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы. Также фонтанам проведут диагностику гидравлики и профилактический ремонт коммуникаций.

10 сентября мужчина залез на фонтан «Принцесса Турандот» у театра им. Е. Вахтангова на Старом Арбате и сломал верхнюю часть скульптуры. Он забрался на статую и упал с нее, когда верхушка обломилась. После произошедшего мужчину госпитализировали с переломами.

Теги
фонтаны Москва Петр Бирюков
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