В Петербурге пригрозили отключать фонтаны после первого десантника

Водоканал: фонтаны в городе будут отключать после первого начавшего купание десантника

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В День Воздушно-десантных войск 2 августа фонтаны могут отключить, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Предупреждение связано с традицией десантников купаться в городских фонтанах.

По данным Водоканала, в день ВДВ фонтаны Петербурга будут работать в обычном режиме с 9 до 22.«Если специалисты заметят желающих освежиться в фонтане — подача воды будет прекращена», — предупредили в службе.

В прошлом году председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев раскритиковал традицию купаться в фонтанах в день ВДВ. По его словам, главная традиция празднования — отдать дань памяти ветеранам, в частности возложить цветы к знаковым местам.

Роспотребнадзор ежегодно призывает отказаться от купания в фонтанах. По мнению ведомства, это небезопасно: вода не очищается и не обеззараживается, поэтому есть риск заразиться инфекциями, начиная от конъюнктивита и заканчивая гепатитом А.

Кроме того, при купании есть риск травм и ударов током, потому что к фонтанам может быть подведена подсветка.