Мужчина сломал фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова на Арбате

Мужчина залез на фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате в Москве и сломал его

Мужчина залез на фонтан «Принцесса Турандот» у театра им. Е. Б. Вахтангова на Старом Арбате в Москве, и при падении сломал верхнюю часть скульптуры. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также телеграм-каналы Baza и SHOT.

«В субботу вечером мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, которая стоит на Арбате. В результате его действий верхняя часть скульптуры сломалась, и мужчина упал с нее», — сказал собеседник агентства.

После произошедшего, по словам собеседника ТАСС, мужчину госпитализировали с переломами.

На кадрах, которые показал Baza видно, что мужчина стоит на верхушке фонтана, которая расположена над самой скульптурой. Он отталкивается от яруса одной ногой, пытаясь залезть еще выше, но падает вместе с ним.

По информации SHOT, мужчина был пьян. Телеграм-канал показал видео с места событий, на котором видны обломки. Часть верхнего яруса отвалилась от основной окружности, а верхушка фонтана слегка погнута. Также на кадрах видны лежащие на брусчатке обломки.

Как сообщает Mash, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Памятник «Принцесса Турандот» установили у театра им. Е. Б. Вахтангова в 1997 году. Открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Монумент создан по проекту скульптора Александра Бурганова. Он представляет собой фонтан с гранитной чашей овальной формы, бортики которого выполнены в виде лавочки. В центре установлена позолоченная скульптура принцессы Турандот, сидящей на троне под балдахином. Постамент, на котором стоит трон, выполнен в виде стилизованной беседки-ротонды.

В июне 2001 года фонтан уже был поврежден. Тогда неизвестные отпилили правую руку скульптуры. К середине октября того же года статую восстановили.