 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных

Азербайджан: сдавшихся в Карабахе армянских военных освободили
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Азербайджан отпустил армянских военнослужащих, которые согласились сложить оружие в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

«Тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, согласившись на разоружение, были освобождены Азербайджаном в качестве гуманистического шага и отправились в Армению без препятствий», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Азербайджана также выразили протест Армении, которая осудила арест бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. В ведомстве заявили, что арест «членов сепаратистского марионеточного режима» в первую очередь «служит восстановлению правосудия».

Азербайджан 19–20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

После этого многие этнические армяне, проживавшие в Карабахе, решили уехать в Армению. Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван принял более 105 тыс. человек (по оценке властей НКР, население непризнанной республики составляло около 120 тыс.).

Бывших президентов и экс-спикера парламента НКР, а также бывшего государственного министра, бизнесмена Рубена Варданяна и генерала, экс-заместителя командующего Армией обороны Карабаха Давида Манукяна задержали сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Топ-5 ошибок на таможне: как не потерять деньги и не «заработать» статью
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Теги
Армения Азербайджан Нагорный Карабах военные военнослужащие
Материалы по теме
Власти Азербайджана задержали экс-президентов Нагорного Карабаха
Политика
Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео
Политика
Варданяна арестовали в Азербайджане по делу о финансировании терроризма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
В курском селе Горналь упал украинский дрон Политика, 20:08
Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов» Политика, 20:03
В мэрии назвали дату завершения сезона фонтанов в Москве Общество, 20:01
Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах Политика, 19:58
Возможное банкротство «Роснано»: какие риски несут держатели облигаций Инвестиции, 19:57
В КХЛ отправили в отставку второго тренера за два дня Спорт, 19:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России Общество, 19:40 
Лидер РПЛ разгромил «Пари НН» в Кубке России Спорт, 19:37
ФИФА сохранит санкции против России до окончания конфликта на Украине Спорт, 19:35
Годовая инфляция в России достигла 5,94% Экономика, 19:32
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных Политика, 19:30
«Роснано» предупредила о риске банкротства. Что ждать владельцам бондов Pro, 19:29
KIA и Hyundai уходят из России? Что известно на данный момент Авто, 19:24