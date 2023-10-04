Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных

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Азербайджан отпустил армянских военнослужащих, которые согласились сложить оружие в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

«Тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, согласившись на разоружение, были освобождены Азербайджаном в качестве гуманистического шага и отправились в Армению без препятствий», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Азербайджана также выразили протест Армении, которая осудила арест бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. В ведомстве заявили, что арест «членов сепаратистского марионеточного режима» в первую очередь «служит восстановлению правосудия».

Азербайджан 19–20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

После этого многие этнические армяне, проживавшие в Карабахе, решили уехать в Армению. Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван принял более 105 тыс. человек (по оценке властей НКР, население непризнанной республики составляло около 120 тыс.).

Бывших президентов и экс-спикера парламента НКР, а также бывшего государственного министра, бизнесмена Рубена Варданяна и генерала, экс-заместителя командующего Армией обороны Карабаха Давида Манукяна задержали сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.