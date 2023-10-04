У Главного штаба Росгвардии появился новый начальник

Сергей Бойко (в центре) (Фото: Росгвардия)

Бывшего командующего Уральским округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Бойко назначили начальником Главного штаба войск — замдиректора ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на церемонию вручения штандарта новому командующему на Урале.

Бойко в ходе военной операции на Украине руководил группировкой Росгвардии, уточнило агентство.

Новым командующим войск на Урале стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, сообщила пресс-служба Росгвардии. Ранее он был первым заместителем командующего Южным округом.

На церемонии новый замдиректора войск вручил росгвардейцам награды за участие в спецоперации на Украине.

Сергею Бойко 58 лет. Он окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, а также Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил.

По информации ТАСС, новый начальник Главного штаба Росгвардии также участвовал в боевых действиях до начала конфликта на Украине.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в Росгвардии. Новые главы региональных управлений ведомства были назначены в Приволжском округе, Калининградской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.