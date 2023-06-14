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Путин назначил новых глав региональных управлений Росгвардии

Хинштейн: Путин издал указ о кадровых назначениях в Росгвардии

Сергей Просяник Виктор Галий Эдуард Варанкин

Президент России Владимир Путин издал указ о кадровых назначениях в Росгвардии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Генерал-лейтенанта Сергея Просяника Путин назначил командующим Приволжским округом Росгвардии. Раньше Просяник был врио командующего в этом округе.

Полковник полиции Виктор Галий стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области, а полковник полиции Эдуард Варанкин — командиром ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Галия в 2022 году назначили врио начальника управления Росгвардии по Мурманской области. До этого он занимал должность заместителя начальника управления Росгвардии по Калининградской области. Согласно информации на сайте ведомства, до сегодняшнего дня калининградское управление возглавлял генерал-майор полиции Александр Нестеренко.

Варанкин — командир спецподразделения СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области.

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