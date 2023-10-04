Богомаз сообщил о повреждении 50 домов после обстрела Брянской области

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Украинские военные обстреляли жилые дома в поселке Климово в Брянской области. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Александр Богомаз.

Обстрел был производен «кассетными боеприпасами». «В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек», — сообщил Богомаз. «Оперативные службы провели работы по разминированию территории поселка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей», — добавил он.

Накануне, 3 октября, Климово также попало под обстрел кассетными боеприпасами. Были повреждены несколько домов и хозяйственных построек, пострадавших не было. Поселок Климово находится на западе области.

Утром 4 октября кассетными боеприпасами также обстреляли приграничные Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы, сообщал Богомаз.