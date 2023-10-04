Университет в Марселе закрыл факультет экономики из-за наркодилеров

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Французский университет Экс-Марсель (Aix-Marseille Université) на неделю закрыл факультет экономики из-за наркоторговли вблизи здания, сообщила газета Le Parisien.

Президент университета Эрик Бертон принял такое решение из-за невозможности обеспечить безопасность студентов. Он написал письмо начальнику полиции департамента Буш-дю-Рон, прокурору и мэру Марселя, отметив, что закрытие факультета — «самый худший выбор, который ему предоставили, поскольку гостеприимство и благополучие наших студентов лежат в основе» обязательств университета.

В филиале обучаются около 1500 студентов и работают около 50 сотрудников. Занятия будут проводиться дистанционно. Как уточняет Le Parisien, здание факультета находится в бедном районе, и работники филиала увидели ухудшение ситуации в связи с появлением поблизости точек сбыта наркотиков.

Президент университетского профсоюза Ян Сольтерманн сказал газете, что сотрудники много лет предупреждали власти о проблеме с безопасностью студентов. И хотя решение о закрытии временное, «это явное признание неудачи» перед наркодилерами.

Университет Экс-Марсель основали в 2012 году. Его филиалы представлены в девяти городах, в университете обучаются 80 тыс. студентов, из которых 10 тыс. — иностранцы.

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