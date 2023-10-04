 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Университет в Марселе закрыл факультет экономики из-за наркодилеров

Университет Экс-Марсель на неделю закрыл факультет экономики из-за наркодилеров
Фото: EBASCOL / Shutterstock
Фото: EBASCOL / Shutterstock

Французский университет Экс-Марсель (Aix-Marseille Université) на неделю закрыл факультет экономики из-за наркоторговли вблизи здания, сообщила газета Le Parisien.

Президент университета Эрик Бертон принял такое решение из-за невозможности обеспечить безопасность студентов. Он написал письмо начальнику полиции департамента Буш-дю-Рон, прокурору и мэру Марселя, отметив, что закрытие факультета — «самый худший выбор, который ему предоставили, поскольку гостеприимство и благополучие наших студентов лежат в основе» обязательств университета.

В филиале обучаются около 1500 студентов и работают около 50 сотрудников. Занятия будут проводиться дистанционно. Как уточняет Le Parisien, здание факультета находится в бедном районе, и работники филиала увидели ухудшение ситуации в связи с появлением поблизости точек сбыта наркотиков.

Президент университетского профсоюза Ян Сольтерманн сказал газете, что сотрудники много лет предупреждали власти о проблеме с безопасностью студентов. И хотя решение о закрытии временное, «это явное признание неудачи» перед наркодилерами.

Университет Экс-Марсель основали в 2012 году. Его филиалы представлены в девяти городах, в университете обучаются 80 тыс. студентов, из которых 10 тыс. — иностранцы.

26 февраля на северо-западе Франции, в одном из департаментов Нормандии, на пляже нашли тонну наркотиков, похожих на кокаин. Преступники спрятали их в 40 мешках. По одной из версий следователей, наркотики могли выбросить в море контрабандисты во время досмотра береговой охраны.

Читайте на РБК Pro
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Как поглощение за $28 млрд поможет Cisco выйти на рынок ИИ
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
HoReCa уже не та: как изменились рестораны и отели за время санкций
Теги
Марсель Франция наркотики Университет
Материалы по теме
В Екатеринбурге убили аспиранта Уральского университета из Габона
Общество
Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета
Политика
В Минобрнауки сообщили о пробе курса «История религий России» в вузах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
30 лет путчу и расстрелу Белого дома. Хронология и воспоминания очевидцев Политика, 15:41
Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10% Бизнес, 15:39
Цена нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с начала сентября Инвестиции, 15:39
Университет в Марселе закрыл факультет экономики из-за наркодилеров Общество, 15:35
МВД из-за сбоя попросило не посещать отделы ГИБДД Общество, 15:33
«Дом.РФ» предложил запустить единую льготную ипотеку на ИЖС Недвижимость, 15:31
Мэр Новосибирска выступил против испытаний ядерного оружия над Сибирью Политика, 15:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в районе Днепра Политика, 15:13
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна Политика, 15:10
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 15:10
Bursa сообщил об отмене визита Эрдогана в Испанию из-за простуды Политика, 15:07
В Кизилюрте перенесли День города из-за «отсутствия настроения» Общество, 15:02
Из-за сбоя в системе ГИБДД в России усложнилась постановка машин на учет Общество, 15:02