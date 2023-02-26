На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн

На пляже в городе Ревиль в департаменте Манш (на северо-западе Франции, один из департаментов Нормандии) жандармы изъяли тонну наркотиков, похожего на кокаин сообщает Paris-Normandie со ссылкой на AFP.

Наркотики были спрятаны в 40 мешках. В прокуратуре изданию сообщили, что сейчас проводится взвешивание и анализ найденного вещества. Сумма изъятого составляет около €60 млн, приводит Paris-Normandie данные Ouest-France. Наркотики, по одной из версий, могли выбросить в море контрабандисты во время досмотра береговой охраны.

17 февраля сотрудники финансовой гвардии Турина раскрыли схему контрабанды в страну кокаина, который транспортировали дальше в головках сыра пармезан. В общей сложности в последних нашли более 100 кг наркотика стоимостью около €20 млн, писало Rai News.



Контрабандой наркотиков из Нидерландов в Пьемонт (город в северо-западной части Италии) занималась преступная группировка. Правоохранительные органы задержали по этому делу десять человек, семь из них арестовали, еще троих отправили под домашний арест. Найденные наркотики изъяли.