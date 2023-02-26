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На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн

Paris-Normandie: жандармы изъяли тонну кокаина на €60 млн на пляже в Нормандии

На пляже в городе Ревиль в департаменте Манш (на северо-западе Франции, один из департаментов Нормандии) жандармы изъяли тонну наркотиков, похожего на кокаин сообщает Paris-Normandie со ссылкой на AFP.

Наркотики были спрятаны в 40 мешках. В прокуратуре изданию сообщили, что сейчас проводится взвешивание и анализ найденного вещества. Сумма изъятого составляет около €60 млн, приводит Paris-Normandie данные Ouest-France. Наркотики, по одной из версий, могли выбросить в море контрабандисты во время досмотра береговой охраны.

17 февраля сотрудники финансовой гвардии Турина раскрыли схему контрабанды в страну кокаина, который транспортировали дальше в головках сыра пармезан. В общей сложности в последних нашли более 100 кг наркотика стоимостью около €20 млн, писало Rai News.

Контрабандой наркотиков из Нидерландов в Пьемонт (город в северо-западной части Италии) занималась преступная группировка. Правоохранительные органы задержали по этому делу десять человек, семь из них арестовали, еще троих отправили под домашний арест. Найденные наркотики изъяли.

Теги
кокаин наркотики Нормандия жандармы
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